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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لـ15 متهما بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ 15 متهما، وتغريم كل متهم مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34261 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "ع ف س"، 60 سنة، و"ص م ف"، 47 سنة، و"ف ص م"، 41 سنة، و"م ع ع"، 35 سنة، و"ح ع إ"، 57 سنة، و"أ ع أ"، 45 سنة، و"ع ح إ"، 42 سنة، و"س س م"، 55 سنة، و"ر إ ع"، 51 سنة، و"ع ع م"، 44 سنة، و"م ك ف"، 29 سنة، و"ح إ م"، 42 سنة، و"ر ق أ"، 51 سنة، و"ن م م"، 46 سنة، و"أ م ح"، 63 سنة، لأنهم في يوم 25 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك باستخدام أدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة قد تلقى جهات الأمن بلاغا من الأهالي بوجود أشخاص يقومون بأعمال الحفر والتنقيب على الآثار بمنزل المتهم الأخير، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى ضبط المتهمين جميعا أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل المنزل ووجود سيارة خارج المنزل.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار والسيارة الموجودة خارج المنزل لأعمال المراقبة، وأن مالك المنزل هو المتهم الخامس عشر وعلى علم بأعمال الحفر.

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