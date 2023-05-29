أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

هل سمعت قبل ذلك أن المرأة يمكن أن تحمل مرتين في أسبوع واحد، أو في شهر واحد ويستمر الحملين معا وتضع طفلين ليسوا توأما ؟ قطعا من يسمع ذلك يقول أننا نتحدث عن أسطورة أو فيلم خيال علمي .

الحقيقة أنه في الواقع هي حالة نادرة الحدوث ، لكنها علميا قد تحدث وتتكرر ايضا ، وما حدث مع سيدة أمريكية تدعي صوفي سمول عمرها ، 30 عامًا ، وزوجها يدعي جوناثان ، هو اغرب من الخيال ، فعندما قررا انجاب طفل ثاني حدث معهم شئ لا يصدقه عقل حسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

شعرت هذه السيدة التي تعمل مدربة سباحة بدوخة وأعراض أخرى للحمل ، ذهبت إلى الطبيب لكي تطمئن وعندما ابلغها بحملها فرحت كثيرا ، وزاد من فرحتها بعد اسابيع عندما أظهرت الاختبارات أنها حامل في توأم ، حينها الفرحة لم تسعها هي وزوجها ، ولكن الأطباء شعروا أن شيئا ما يبدو غير طبيعي.

وكان أول هذه الامور التي تبدو غير طبيعية هي أن أحجام الجنينين مختلفة ، وأعمارهم ليست متطابقة تماما ، مما أعطي إحساس للأطباء أن هؤلاء ليسوا توأمين ، وبدأو في إجراء الفحوصات الدقيقة ، ليكتشفوا أن هذه السيدة تعاني من حالة نادرة جدا لا تحدث كثيرا وهي متلازمة الحمل الزائد، وتعني أن المرأة من الممكن ان تحمل وبعد فترة قصيرة تتراوح من اسبوع إلي اربع اسابيع يحدث حمل آخر ويستمر الحملان معا .

وزاد من شكوك الأطباء هي التعب الشديد لهذه السيدة عندما بدأت في المعاناة من غثيان الصباح “الشديد” ، وتم إدخالها المستشفى 8 مرات في 7 أسابيع ، وقضت 120 ساعة وأجريت فحوصات في 7 أسابيع للتأكد من أن كل شيء على ما يرام .

ومرت الأيام حتي انجبت هذه السيدة طفلتين وُلدت إحداهما في 32 أسبوعًا بوزن حوالي 4 كيلو ، بينما ولدت أختها بعد دقيقتين في 36 أسبوعًا ، ووزنها 6 كيلو ، وكان هناك فرق نمو 35٪ بينهما ، وهو فرق كبير “، وقتها أدرك الأطباء أن الحمل حدث مرتين بينهما بم يمر أربعة أسابيع “.

الأطباء تأكدوا بعدها أن حمل هذه السيدة كان نادرًا للغاية لأن هذه الحالة تُعرف باسم الحمل الزائد و الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة ليسوا توأمين رسميًا.

ونتعرف علي متلازمة الحمل الزايد وفقا لموقع Health digest وكيف تحدث وما هي اسبابها

ماهي متلازمة الحمل الزائد

هي حالة نادرة للغاية، ولا توجد أي إحصائيات حول حدوثه، لكن من الممكن علميًا حدوثه ، وتحدث عندما يتوقف مبيض المرأة الحامل مؤقتًا عن إطلاق البويضات، ولكن في ظاهرة نادرة وهي الحمل الإضافي، يتم إطلاق بويضة أخرى، ويتم تخصيبها بالحيوانات المنوية، وتلتصق بجدار الرحم، مما يؤدي إلى إنجاب طفلين في اعمار واحجام مختلفة ..

اشارت دراسة علمية حديثة أن هذه الأجنة (أي الحمل الأول والحمل الثاني) عادة ما يتم حملها بين أسبوعين و4 أسابيع على حدة، لذلك من المحتمل أن يحدث حمل إضافي في غضون فترة زمنية قصيرة بعد الحمل الأول.

اسباب الحمل الزائد

هناك عوامل لحدوث الحمل الزائد عند المرأة منها :

⁃ التحريض العلاجي للإباضة حيث يؤدي هذا النوع من العلاج إلى حدوث مضاعفات، مثل: متلازمة فرط تنبيه المبيض،وحالات الحمل المتعدد.

⁃ التبويض أثناء الحمل فقد يحدث الحمل الزائد مع تحريض الإباضة الثانوي ، من خلال التحفيز المفرط غير المقصود للمبيض وتكوين أكثر من بويضة وإطلاق أكثر من بويضة واخصابها لاحقًا.

⁃ يحدث الحمل الزائد عندما يتم تخصيب بويضتين خلال فترتين منفصلتين من التبويض ، بمعنى آخر، يتم حمل توأم خلال نفس دورة التبويض، أما في حالة الحمل الزائد، تُخصب بويضة واحدة وتُزرع في الرحم، ثم -خلال دورة التبويض الثانوية- تتبعها بويضة أخرى.

