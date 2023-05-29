موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في مباراة مقرر إقامتها اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 27 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

تبدأ المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحل سيراميكا كليوباترا في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

ويتطلع الأهلي لقطع خطوة جديدة نحو حسم اللقب، بعدما ابتعد بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة.

في المقابل يتطلع سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز على الأهلي للتقدم في مراكز جدول ترتيب الدوري المصري.

وسبق وتقابل سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في 5 مواجهات من قبل، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.