الثقافة الجديدة تخصص ملف عدد يونيو عن الأدب السوداني

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العدد الجديد يونيو 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وقد خصصت المجلة ملفها لهذا العدد عن "الأدب السوداني"، بعنوان "نحو الأدب السوداني.. خطوة متأخرة وليست أخيرة"؛ فمنذ بدء الحرب في السودان، تعمل مجلة "الثقافة الجديدة" على ملف عن الأدب السوداني، ليكون بمثابة اعتذار لشعب السودان عن التقصير تجاه آدابهم وفنونهم، وليكون -ربما- عونًا لهم في هذه اللحظة الحرجة والجريحة، فهناك كثيرون من الكُتّاب السودانيين الذين اضطروا للنزوح تاركين خلفهم مكتاباتهم ومسودات أعمالهم وأشعارهم. لهذا فضلت المجلة أن يكون الملف بأقلام كُتّاب سودانيين، وقد أعده الشاعر والكاتب محمد المتيم، الذي يقول في مقدمته إن منهم من أنجز شهادته وحال انقطاع الإنترنت -بسبب الحرب- دون إرسالها إلا في اللحظة المنفلتة الأخيرة. والهدف من الملف أن يكون بوابة للقارىء العربي، لينفذ منها لراهن المشهد الأدبي السوداني.

وشارك فيه نخبة معتبرة من روائيين وشعراء ونقاد وصحفيين سودانيين، وهم: أمير تاج السر، وطارق الطيب، وأسامة تاج السر، وحاتم الكناني، وعماد محمد بابكر، وعادل سعد يوسف، وابتهال تريتر، ومناهل فتحي، وتسنيم طه، إضافة إلى الناقد المصري علاء جانب.

وفي افتتاحية العدد كتب رئيس تحرير المجلة مقالًا بعنوان: "دكتوراه الفلسفة لحلمي النمنم"، وفيها يبرز حصول الكاتب الصحفي حلمي النمنم على الدكتوراه الفخرية من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا بلبنان، تقديرًا لمساهماته المثمرة في مجال التأليف الفلسفي والتاريخ العام، وتقديرًا لمواقفه في كشف أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين.

وفي هذا العدد حواران؛ أولهما مع الكاتب سعيد سالم، الذي يقول: "ظروف جيلي هي الدافع الأكبر لإنجاز أعمالهم"، وقد أجرى الحوار الكاتب الصحفي طارق الطاهر. وثاني الحوارات في هذا العدد مع الباحث خزعل الماجدي الذي يقول: "انتهى زمن السرديات المتحيزة"، وقد حاوره محمد القذافي مسعود.

وفي العدد -أيضا- شهادة إيهاب الحضري عن منصورة عز الدين، والتي جاءت بعنوان: "منصورة عز الدين.. شهرزاد الأزمنة المفقودة"، ويكتب محمد أحمد فؤاد رؤية حول مصير المدقق اللغوي في زمن الذكاء الاصطناعي، ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل مقالاته في باب "ع البحري"، وجاء مقاله في هذا العدد بعنوان: "السيرة الذاتية.. مذكرات أم ذكريات؟". ويكتب سمير حكيم مقالًا عن علاقة الرجل بالمرأة.. استحواذ أم تواصل؟

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: محمد محمد مستجاب، آية عبد المقصود، توفيق بوشري، سلامة زيادةة، محمد عباس علي داود، أشرف أيوب معوض، صفوت فوزي، علاء الدين مصطفى عياد، جميل عبد الرحمن، سامي إسماعيل، ديمة محمود، رشيد أعراب، أحمد لطفي رشوان، عبد الناصر الجوهري، محمد حلمي السلاب، علي حزين، نبيل الهواري، مصطفى التركي، رجب الأغر، نبيل مصيلحي.

أما في باب كتب فنقرأ: "سمير فوزي في بيت ياجوري.. تحولات الواقع عبد تفاعل الأنواع" لزينب العسال، وتكتب نادية الزقان "النثيرات الشاعرية.. بوح بمقصدية"، شرين فتحي "سيرة مريم.. الكتابة بوصفها تعرية للذات والآخر"، فتحي أبو المجد "رسم على التراب.. بين دلالات السرد ورصد الواقع الاجتماعي"، حمدي البطران "شدور لارين والكتابة بالحواس". خالد محمد عبد الغني "خربة الشيخ أحمد وهوية الأنا والآخر"، فوزي خضر "حين تتألق موسيقا الشعر عند هاجر عمر". كما يحتوي هذا العدد على دراسة للناقد سعيد أحمد أبو ضيف بعنوان: "إشكالية المعنى بين سلطة المؤلف والقارئ".

وفي الترجمة نطالع "الشاعر لي خاي: أقلعت عن كتابة قصيدة النثر"، أجرت الحوار وترجمته عن الصينية ميرا أحمد. "خافيير كاستيلو: أن أقارن بجويل ديكر وستيفن كينج فهو مجاملة"، حوار: راكيلا نسريتس، ترجمة: أحمد حسن عثمان. "هاروكي موراكامي.. الصاحب الغريب" قصة لرمان ألام، ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر. "تشارلز ديكنز والرواية الاجتماعية" ترجمة: عزيز المراغي. "صخرة تسقط على جمجمة أحدهم" قصائد إليزابيث توريس، ترجمة: شروق حمود. "خمس قصائد للجداد"، مارجريت أتوود، ترجمة: عبد السلام إبراهيم. "النمل" قصة أوجوستا فارو، ترجمة: محمد عبد العليم غنيم. واستعادة أحمد الحضري.. رائد الترجمة السينمائية" لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "إبراهيم حنيطر.. تلقائية التجربة وبساطة الأسلوب" لأمجد عبد السلام عيد. "عدن. أولى لحظات الحب" لمنى عبد الكريم. "إطلالة على مسيرة الإخراجي المسرحي في مصر" لناصر العزبي. "استدعاء التراث في مسرحية رجل وامرأة وقضية" لمحمود قنديل. "الطبقة الوسطى تغفر الجريمة الضاحكة" لوليد الخشاب. وأخيرًا "القيم الجمالية لتصميم الأزياء التاريخية في السينما العربية" لمرام محمود.

مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.