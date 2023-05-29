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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة أطباء تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط| شاهد

صدى البلد

أنقذت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية غير الحكومية 602 شخصاً  من المهاجرين كانوا على متن سفينة مكتظة في البحر الأبيض المتوسط.

واستغرقت عملية الإنقاذ ثلاث ساعات، ومن بين الذي تم إنقاذهم 11 امرأة و 151 طفلاً، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"..

ومن بين الذين تم إنقاذهم في العملية التي استغرقت ثلاث ساعات 11 امرأة و 151 طفلاً. وأنزلت سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود الأشخاص الذين أنقذتهم في ميناء باري الإيطالي.

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، عبر 59.817 شخصاً البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2023، ولقي أكثر من  1010 شخصاً مصرعهم أو فُقدوا خلال محاولتهم القيام بذلك.

 

 

المهاجرين البحر الابيض المتوسط منظمة أطباء يورونيوز ميناء باري الإيطالي

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