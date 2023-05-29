أبوالعينين: تعديلات "سوق رأس المال" دفعة قوية للمستثمرين داخل البورصة ونحتاج قانونا تنافسيا

أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:

* أحيي الحكومة على تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بسوق رأس المال

* فكرة إلغاء عوائد القروض خنق للاستثمار الأجنبي

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

النائب محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أهمية هذا القانون، قائلًا: "أحيي الحكومة على التعديلات التي تخص سوق رأس المال، خاصة وأن التيسيرات بمثابة دفعة قوية للمستثمرين داخل البورصة المصرية".

وشدد "أبو العينين" على أن هناك حاجة ماسة لقانون تنافسي يدعم الاستثمار العربي والأجنبي.

ونوه بأن أخطر نقطة تتضمن فكرة إلغاء عوائد القروض خاصة مع اخضاعها لنسبة 20% تخص القروض من الخارج، متسائلا: "لماذا 20% في ظل عدم وجود تمويل كافي في الداخل؟".

النائب محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب

و استطرد: "هذا خنق للاستثمار وهذه نقطة في منتهي الخطورة ولها بالغ الأثر على الاستثمار الأجنبي ولابد أن تعطي الحكومة لهذا المحور أهمية كبيرة.