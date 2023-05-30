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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال تدخل الجنة.. 6 كنوز عظيمة تسهل على الجميع

دخول الجنة
دخول الجنة

يكثر البحث عن أعمال تدخل الجنة، خاصة في الثلث الأخير من الليل، والذي يعظم مع دخوله فرص الإجابة من الحق سبحانه وتعالى، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:"ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

أعمال تدخل الجنة

ومن بين الأعمال التي تدخل الجنة، ما كشفه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط وعضو لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر الشريف، ما يلي:

1- قول سبحان الله مائة مرة من أعمال دخول الجنة: حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".

2- قراءة آية الكرسي عقب الصلاة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت”.

3- ومن بين أعمال تدخل الجنة المداومة على الحوقلة كل يوم: حيث لَمَّا غَزَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ -أوْ قالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أشْرَفَ النَّاسُ علَى وادٍ، فَرَفَعُوا أصْوَاتَهُمْ بالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ارْبَعُوا علَى أنْفُسِكُمْ؛ إنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أصَمَّ ولَا غَائِبًا؛ إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وهو معكُمْ. وأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَمِعَنِي وأَنَا أقُولُ: لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، فَقالَ لِي: يا عَبْدَ اللَّهِ بنَ قَيْسٍ. قُلتُ: لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: ألَا أدُلُّكَ علَى كَلِمَةٍ مِن كَنْزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، فَدَاكَ أبِي وأُمِّي، قالَ: لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.

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4- دعاء الأذان وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في عقبه واحدة من أعمال تدخل الجنة: «من قال حين يَسْمَع النِّدَاء: اللَّهُم ربِّ هذه الدَّعْوَة التَّامة، والصَّلاة القَائمة، آتِ محمدا الوَسِيلَة والفَضِيلة، وابْعَثْه مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّت له شَفَاعَتِي يوم القيامة». 

5- ومن أعمال تدخل الجنة قراءة سورة الإخلاص 10 مرات : ورد عن معاذ بن أنس الجهني ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ: قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة.

6- الصلاة على النبي هي واحدة من أعظم الأعمال التي تدخل الجنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات».

ذكر يوجب العتق من النار 

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من خلال بيانه فائدة عظيمة ينبغي المحافظة عليها كل يوم 4  مرات.

وقال مرزوق في بيانه ذكر يوجب العتق من النار، أن تدعو بالذكر الوارد في هذا الحديث أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء : عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين  أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار ) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح رقم 5071.

وتابع:  هذا الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه لكن ذكرناه تبعا لمن حسنه 

1) حسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8 ص 141 شرح حديث رقم 2422.

2) قال النووي : روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه ثم ذكر الحديث ،،،،،وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط بعد كلام له : ولعل أباداود إنما سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن أنس ومن أجله قلت إنه حسن انظر روضة المحدثين تحقيق الأرنؤوط حديث رقم 4664.

3) قال صاحب حصن المسلم بعد أن عزاه لأبي داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم واليلة : حسنه سماحة الشيخ ابن باز بإسناد النسائي وأبى داود في تحفة الأخيار ص 23 انظر حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ص 44.

وشدد لأجل ذلك ذكرناه تبعا لمن حسنه ثم إنه في باب ذكر الله عز وجل فيدخل في فضائل الأعمال، فاجعلوا هذا الذكر من أذكاركم في الصباح والمساء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 

اعمال تدخل الجنة أعمال دخول الجنة الصلاة على النبي دعاء الأذان سبحان الله مائة مرة الثلث الأخير من الليل قراءة آية الكرسي المداومة على الحوقلة قراءة سورة الإخلاص 10 مرات الأعمال التي تدخل الجنة ذكر يوجب العتق من النار

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