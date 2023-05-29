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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة : تنفيذ مشروعات بمئات المليارات في عهد الرئيس السيسي

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية بشمال سيناء

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، زيارته لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت علي مدار يومين لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، و وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .

حيث توجه اللواء هشام آمنة بصحبة الدكتورة هالة السعيد واللواء محمد شوشة إلي مركز ومدينة الشيخ زويد حيث تم تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الخروبة ، وتم الاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية خاصة للمرأة والطفل  .

كما تفقد وزير التنمية المحلية عقب ذلك معرضاً للمنتجات الحرفية والتراثية السيناوية الذي أقامته جمعية خدمة المجتمع بالقرية‘ لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية والقري المجاورة ، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلي دعم وزارة التنمية المحلية لكافة الحرف التراثية واليدوية والحرفية التي تتميز بها القري والمحافظات المصرية وحمايتها من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لصغار المنتجين ونشر بعض المنتجات علي منصة" أيادي مصر " التي أطلقتها الوزارة لدعم الحرف التراثية .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء منتجات بعض المزارع النموذجية بالقرية ومتابعة إنتاج إحدى المزارع علي أرض الواقع خلال حصد المحصول من بعض الخضراوات والفاكهة .

وقام اللواء هشام آمنة بافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد ومركز إصدار تراخيص المحال العامة الموجود في المركز ، حيث استمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء الي شرح حول حول آليات سير العمل بالمركز .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بالتنسيق خلال الشهر الجاري مع وزارة التخطيط لتلبية جميع مطالب واحتياجات أهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم بما يحقق تحسين مستوي الخدمات في مختلف القطاعات .

وقدم اللواء هشام آمنة الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كافة الجهود المبذولة لتنمية سيناء وإحداث نقلة حقيقية في مستوي المعيشة للمواطنين خاصة بعد التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة و أبناء شمال سيناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكليفات  رئيس الجمهورية بوضع خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية من الوطن .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية قامت على مدار السنوات الماضية بجهد كبير بكافة أجهزتها في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازي، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة وغير المسبوقة حيث تم تنفيذ مشروعات بمئات المليارات في عهد  الرئيس السيسي منذ عام ٢٠١٤ وحتي الآن .

كما أكد اللواء هشام آمنة علي أهمية الدور الذي يقوم به شيوخ وعواقل شمال سيناء وجميع المواطنين في دعم الجهود التي تقوم بها مؤسسات ووزارات الدولة في مختلف المجالات بما يحقق في النهاية رؤية القيادة السياسية في التنمية والتعمير علي أرض المحافظة في جميع المراكز والمدن .

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هشام امنة بشمال سيناء وزير التنمية المحلية التنمية المحلية

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