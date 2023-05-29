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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكمة العراقي : تفاهم مشترك لتعميق العلاقات مع مصر

رئيس تيار الحكمة
رئيس تيار الحكمة العراقي

 أكد رئيس تيار الحكمة العراقي، أن هناك تفاهما مشتركا لتعميق العلاقات بين مصر والعراق، مضيفاً أن العراق يسعى للانفتاح على جميع الشراكات.

رئيس تيار الحكمة العراقي : القدر يجعلنا نعيش كأمم أربعة


وأضاف رئيس تيار الحكمة العراقي، خلال مؤتمر صحفي، أن  التيار الصدري يشكل مرتكز مهم و شريك و شريك في العملية السياسية.


وتابع  رئيس تيار الحكمة العراقي:"الإخوة في التيار الصدري هم قرروا أن ينسحبوا ويستقيلوا من مجلس النواب، ولم يكن بطلب أي طرف".

وأوضح رئيس تيار الحكمة العراقي، أن القدر يجعلنا نعيش كأمم 4: الدول العربية والتركية والفارسية والكردية، جميعهم يعملون على استقرار المنطقة.

 

رئيس تيار الحكمة العراقي مصر العراق التيار الصدري الدول العربية الكردية

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