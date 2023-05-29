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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشما رأسه.. تفاصيل إصابة فرد أمن في مشاجرة داخل مول شهير بأكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في إصابة فرد أمن في مشاجرة داخل مول شهير بمدينة 6 أكتوبر حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة وسبب حدوث المشاجرة وكيفية إصابة فرد الأمن. 

واستعلمت من المستشفى عن حالة فرد الأمن المصاب لبيان مدى تماثله للشفاء لسماع أقواله حول الواقعة بعدما تبين من الكشف الطبي إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة. 

وأصيب فرد أمن يعمل بمول شهير في أكتوبر، بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، والحالة العامة سيئة، في مشاجرة بينه وبين آخرين، تم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، إخطارا من المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث أكتوبر أول، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول فرد أمن 30 عاما، بمول شهير بأكتوبر مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة وغير مستقرة ولا يمكن استجوابه.

وانتقلت القوة الأمنية سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المصاب والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد زملاء نجله في العمل بحدوث مشاجرة بين نجله وبين 2 عمال بسوبر ماركت بداخل المول محدثين إصابته.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، اعترفا بارتكابهما الواقعة، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مدينة 6 أكتوبر مول شهير كسر بالجمجمة مشاجرة إصابة فرد أمن

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