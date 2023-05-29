بيطري الشرقية يُشارك في قافلة طبية بالمجان بقرية بني شبل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

و فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية بنى شبل مركز الزقازيق وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور كبير من القيادات التنفيذية والعلمية الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمى ومدير إدارة الإرشاد بالمديرية ومدير وأطباء قسم الإرشاد بإدارة الزقازيق وأطباء تل حوين البيطرية وبحضور كبير من مربى الثروة الحيوانية تم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أن القافلة قامت برش ( 500 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( 400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.