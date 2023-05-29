رئيس تيار الحكمة العراقي: دول المنطقة أمامها فرصة حقيقية للتعاون

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، أن الوقت الراهن والأوضاع التي يشهدها العالم تحتاج إلى تعاون قوي بين القوى الكبرى في المنطقة والتي تتمثل في مصر والسعودية والعراق وتركيا وإيران للعمل لصالح المنطقة.

وأضاف الحكيم خلال مؤتمر صحفي له في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، على هامش زيارته للقاهرة، أن قدرنا في المنطقة أن نتعايش كأمم أربعة وهى الأمة العربية والأمة التركية والفارسية والكردية، لافتا إلى أنه هكذا خلقنا، وقدر العرب هو الربط بين تلك الأمم بما يضمن مصلحة الشعوب.

وأشار إلى أن الأزمات والانقسامات التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية جعلت القوى العالمية الكبرى تشغل بعيد عن المنطقة وجعل أمام دول المنطقة فرصة حقيقية لزيادة التعاون وتقوية علاقاتها لخدمة مصالح شعوبها.

وأوضح رئيس تيار الحكمة العراقي، أن مصر والعراق تربطهما علاقات وثيقة وكلا منهما لديه ما يمكن أن يدعم به الأخر، في ظل النهضة الكبرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة وحالة العمران والتنمية الكبيرة وغير المسبوقة، والتي تجعل العراق الاستفادة من تلك الخبرات.