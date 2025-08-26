أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

قدمت ستروين الفرنسية عددا كبيرا من سياراتها في مصر، والتي تنوعت بحسب الموديلات والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة الهاتشباك، أو الكروس أوفر والرياضية، إلى جانب فئة السيدان.\

تقدم نيسان اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة الشهيرة باثفايندر موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع أسعار تبدأ من 164,500 ريال سعودي للفئة الأولى.

لا تعيش سيارات الفورمولا 1 حياة طويلة، فهي تصنع خصيصًا لموسم واحد فقط قبل أن تستبدل بأخرى أكثر تطورًا.

يشهد سوق السيارات المصري حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" التي أثقلت كاهل المستهلكين على مدار الأشهر الماضية.

شهد سوق السيارات المصري، خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار العديد من الطرازات الجديدة والمستعملة، بعد فترة طويلة من الارتفاعات المستمرة وفرض زيادات غير رسمية عرفت بظاهرة “الأوفر برايس” على أسعار السيارات.