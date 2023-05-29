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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية توافق علي موازنة عدة هيئات تابعة لوزارة النقل

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

عقدت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الإثنين اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024، وبحضور ممثلي وزارة النقل ،  ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية لمناقشة عدد من الموازنات العامه لعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وهي:  ديوان عام النقل البحري،  والهيئة العامة لميناء الإسكندرية،  والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  علي موازنةالعام المالي الجديد 2023- 2024  لديوان عام النقل البحري ، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة القطاع للعام المالى  23/24
83 مليون و153 ألف جنية ، بعجز عن العام الحالي 22/23 ، قدره 4 مليون و172 ألف جنية 
بنسبه: 5%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،علي موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الميناء للعام المالى 23/24، بلغت 14 مليار و986 مليون و924 ألف جنية ،بزيادة عن العام الحالي 22/23 قدرها،12 مليار و288 مليون جنية ،بنسبه: 22%

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها أيضا اليوم علي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة 23/24 وبلغت 3 مليار و346 مليون و350 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها:901 مليون و 271 ألف جنيه ،بنسبة زيادة: 37%.

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