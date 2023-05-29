هل يشترط لصحة الأضحية حضور الذبح يوم العيد؟.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ماذا أفعل لو كنت هضحي لكن لا يمكنني حضور ذبح الأضحية ؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن حضور الذبح وشهوده ليس من شروط صحة الأضحية فحسب ظروف الإنسان ، فممكن أن يذبح في مكان وهو يقضي مصلحة في مكان آخر.

وتابع: فإذا لم يتمكن المضحي من حضور ورؤية ذبح الأضحية فلا حرج في ذلك.



ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟



روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.



ذبح الأضحية خارج مصر

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم ذبح الأضحية داخل مصر والمضحى خارج مصر.

وأضاف علام، في تصريح له، أنه يجوز ذبح الأضحية داخل مصر ومستحب حتى لو المضحى خارج البلاد، وذلك قياسا على أمر الزكاة والصدقات فى هذا الشأن.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من ليلة رؤية هلال الشهر.

وأضاف علام أن العشر الأوائل من ذى الحجة، أيام عظيمة والله أقسم بها.

وكشف المفتى، أن رؤية هلال شهر ذى الحجة يرتبط بتحديد الحج لذلك نبنى قرار تحديد بداية الشهر على السعودية لأنها بلد المناسك.