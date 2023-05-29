بالقانون ..حالات تسمح بإنشاء الجسور والسدود علي البحيرات

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

حالات إنشاء الجسور علي البحيرات

وحظرت المادة (14) بغير ترخيص من جهاز تنمية البحيرات، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

- حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

- إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

كما حظرت المادة (15) التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .