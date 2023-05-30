اقتصاد الإمارات.. 2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 593 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 240.92 مليون درهم و556 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.62 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 595.16 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 329.53 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 265.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزر العالم بقيمة 265 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 247.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 170 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الرابعة بقيمة 30 مليون درهم.