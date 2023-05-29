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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"ساعر 6".. تعرف على "القبة الحديدية البحرية" بعد أن اختبرتها إسرائيل بنجاح

صدى البلد

قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم "الإثنين"، إنها أنهت بنجاح سلسلة من التجارب على نظام الدفاع الجوي من البحر "ساعر 6" (القبة الحديدية البحرية).

وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع البحري "القبة الواقية" أو "ساعر 6" تعامل بنجاح مع التهديدات المتقدمة على البنية التحتية والأصول الاستراتيجية في"المياه الاقتصادية" لإسرائيل.

وأوضحت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان لها، أن المنظومة الدفاعية المؤلف من سفينة ماجن، "ساعر 6" اجتازت بنجاح سلسلة من الاعتراضات بإطار تجارب على عدة أنظمة، بمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" الإسرائيلي، فأنه تم اختبار عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات الحالية والمستقبلية التي قد تواجهها البحرية الإسرائيلية أثناء النزاع، مثل: الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.  

في تعقيب له قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت: نظام "ساعر6"  يشكل نقلة نوعية في القدرات الدفاعية البحرية ويمكن إسرائيل من ضمان تفوقها وحرية عملها في مواجهة التهديدات المتصاعدة على الساحة البحرية.

كما أشار جالانت إلى أن "نجاح التجربة علامة بارزة أخرى في تطوير النظام ضد التهديدات الحالية والمستقبلية في ساحات القتال المختلفة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن نظام "ساعر 6" هو ركيزة مهمة للبحرية الإسرائيلية وهي قفزة كبيرة إلى الأمام لكل من القدرات الموجودة في حماية الأصول والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل في المياه الاقتصادية، وتعزز التفوق البحري لإسرائيل في الساحة.

وقال موقع "إسرائيل 24" فأن تطوير هذه المنظومة التي تعرف بـ "القبة الواقية"، يأتي بالتعاون ما بين سلاح البحرية الإسرائيلي ومديرية "حوما" التابعة لمديرية تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الأمن، مشيرا إلى أنه تم استكمال تطوير المنظومة بالتعاون مع شركة "رافائيل" وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع فأن نظام "القبة الواقية" في سفن "ساعر 6 " تعتمد على منظومة "القبة الحديدية" وتندمج في المنظومة الوطنية للدفاع الجوي، وتعتبر هذه المنظومة نظام دفاعي إضافي ضمن منظومة الدفاع متعددة الطبقات التي تشمل كذلك منظومات "حيتس" (السهم) و"العصا السحرية" (مقلاع داود) والقبة الحديدية.

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