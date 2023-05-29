التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

سيطر التعادل الايجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وبيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز إبراهيم عادل هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 19 عقب إرسال وليد الكرتي تمريرة بينية لإبراهيم عادل الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

ولم تمر سوى دقائق حتى نجح عمار حمدي في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 22 عقب تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي ارتطمت في قدم أحد المدافعين ووصلت للاعب عمار حمدي أمام المرمى الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك.



تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو

فيما أعلن جايمى باتشيكو عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي