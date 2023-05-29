شاهد.. أغنية مؤثرة بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن المنتظر

كشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة “تويتر”، أغنية الفنان ملحم زين، لحفل زفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ومن المقرر عقد حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة آل سيف، في الأول من يونيو القادم.

وفي وقت سابق، أعلنت الكثير من الشخصيات المهمة في العالم، حضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف، الذي يقام في الأول من يونيو المقبل.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل الزفاف المقرر.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.