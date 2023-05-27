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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص المواصلات العامة .. قرار عاجل من الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

اتخذت أمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، قرارا بمجانية استخدام باص عمان والباص سريع التردد  للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين".


وأعلن أمين عمان يوسف الشواربة، في تغريدة عبر "تويتر"، أن استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل. 

كما هنأ الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.


وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، إذ بدأ الأردنيون التحضير لفعاليات شعبية احتفالية في كافة المحافظات.

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الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الملكة رانيا العبدالله المواصلات العامة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين

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