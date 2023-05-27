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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. نداء عاجل من الأمن العام للمواطنين بشأن حالة الطقس

الأردن - علم
الأردن - علم

وجهت مديرية الأمن العام الأردني نداءا الي الجميع بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية الخماسينية الجافة السائدة، وحالة عدم الاستقرار المتوقعة .

وأصدرت  المديرية تحذيرا من خطر شدة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة والانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولاً مطرياً، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وناشدت  بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً، وتثبيت الاجسام القابلة للتطاير، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت المديرية  ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام ، والابتعاد عن السرعات العالية، والاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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