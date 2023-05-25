الأردن .. تعليمات جديدة باستخدام علم ولي العهد

كشفت صحيفة هلا اخبار الأردنية التعليمات الخاصة باستخدام علم ولي العهد حيث قالت “لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان أو واحد، أو رفعه فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج”.

وأضافت التعليمات : ليس هناك مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد، أو وضع العلم على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراج مجموعة أمنه.

كما أبقت التعليمات على عدم جواز تنكيس علم ولي العهد بأي حال.

وتنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: –

أ- أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمينه عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال

ب- أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.

ج. أن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن (15) سم