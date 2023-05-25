الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة إلي ملك الأردن ..ما فحواها ؟

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك عبد الله ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار.

وكانت قد ثمنت الولايات المتحدة دور الأردن "المهم" في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة، ومكافحة التطرف العنيف.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس؛ بمناسبة يوم الأردن الوطني- إن واشنطن وعمّان تشتركان في علاقة استراتيجية دائمة متجذرة بعمق في المصالح والقيم المشتركة.