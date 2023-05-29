البترول تقيّم الأثر البيئي لمشروع حقل غاز هارماتان عبر الشركة الفرعونية

عقدت الشركة الفرعونية للبترول جلسة التشاور المجتمعي الثانية لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع تنمية حقل هارماتان العميق للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز البرج البحرية الواقعة في البحر المتوسط برأس البر بمحافظة دمياط، حيث يهدف المشروع الى المساهمة في زيادة انتاج الغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أحمد الكومي المدير العام للشركة الفرعونية للبترول والعضو المنتدب والكيميائي محمد عبد الله مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والقيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلي جهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط والصيادين وكافة الجهات المعنية والأمنية .

واستهدفت دراسة تقييم الاثر عرض أنشطة المشروع ومراحله المختلفة لضمان معرفة الأطراف المعنية بأنشطته وتعريف وتحليل العناصر الحساسة بالبيئة الراهنة، وتحديد القوانين واللوائح ذات الصلة بأنشطة المشروع المختلفة والتأكيد على الالتزام بها، والتوصية بإطار عام للإدارة البيئية للمشروع ووضع إطار لخطة الرصد البيئي لمراحله المختلفة متضمنة مراحل التشغيل.

وأشار المهندس حسام زکی رئیس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للبترول والعضو المنتدب إلى أن الشركة هي إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول المصري العاملة في منظومة البحث وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ، مؤكدا على أن مشروع هارماتان الذي تقوم الشركة بأعمال تنميته يهدف إلى المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى في اطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وخلال العرض التفصيلي لشركتي الفرعونية والشركة الاستشارية وورلي بارسونز تم التأكيد علي أن أعمال المشروع سوف تتم استناداً إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاشتراطات الدولية والمواصفات الهندسية القياسية.

واستعرضت الدراسة عدة توصيات للالتزام بالاجراءات البيئية والرصد البيئي ليكون المشروع متوافقاً مع التشريعات والقوانين البيئية وتنفيذ خطة الرصد البيئي خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل .