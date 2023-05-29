استعدادا لحرب طويلة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة تحاكي القتال على عدة جبهات

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مناورة عسكرية لاختبار جاهزية القوات لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان إن المناورة التي تحمل اسم "القبضة الساحقة"، سوف تحاكي القتال على عدة جبهات وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضح أن قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط، من كافة القيادات ستشارك في المناورة، وأنها ستتمرن على التعامل مع التحديات والأحداث المندلعة في عدة ساحات من القتال بشكل متزامن.

وأضاف البيان إنه خلال المناورة سيجرى تمرين لقيادة المنطقة الشمالية حيث سيتركز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة "الجليل وخلال الأسبوع الثاني سيتركز على تمرين فرقة 36.

وتابع "كذلك سيتم التمرن على الخطط العملياتية في الحيز المدني وكذلك الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية".

واستطرد "في إطار التمرين ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والمدرعة، والقطع الجوية والبحرية"، لافتا إلى أنه تم التخطيط لإجراء التمرين كجزء من خطة التدريبات لعام 2023.

وكثف الجيش الإسرائيلي مؤخرًا مناوراته العسكرية في إطار تحضيراته لما يقول إنها حرب متعددة الجبهات، في ظل تهديدات من قادة الاحتلال لغزة ولبنان وإيران.