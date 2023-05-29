بسبب قرار روسي.. الدفاع الأوكرانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن معارك باخموت

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الإثنين، إنه لم يحدث تغيير يذكر في المواقع حول مدينة باخموت، مؤكدين انخفاض كثافة هجوم موسكو وسط استمرار الوحدات النظامية الروسية في استبدال مقاتلي فاجنر.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عبر “تليجرام”، إن "شدة هجوم العدو انخفضت بشكل كبير حيث يتم استبدال القوات من فاجنر بوحدات نظامية ومحاولة تحقيق الاستقرار في الدفاع في هذه المنطقة".

وأضافت: "قواتنا تجعل هذه العملية أكثر صعوبة على العدو... في الوقت نفسه، لم تنخفض شدة القصف المدفعي للعدو”.

وأشارت إلي أن الوحدات الأوكرانية، تشغل حاليا مواقع مباشرة في جنوب وغرب المدينة نفسها.

وقالت ماليار: “إلى الجنوب من باخموت، يحاول العدو تعزيز وبناء وحدات الجيش".