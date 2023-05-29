عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية


تمكنت الاجهزة المختصة من إزالة ١٠حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط وذلك بعدد ٩حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وحالة أخرى تابعة لولاية الأملاك بمساحة اجمالية ٨١٩ م٢ ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الثانية،، وفى السياق ذاته ،، أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٤٨ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٠٩١م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

 

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ..

دمياط .. إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور

دمياط اجهزه الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القيادة السياسية الرقعة الزراعية املاك الدولة توجيهات القيادة السياسية تطوير نهر النيل لدكتورة منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

وسط تحديات عالمية| ماذا تفيد المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري ؟

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

وزير الرياضة: المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة

وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومواهب البطل الأولمبي مستهدفة.. فيديو

مفاجأة.. جنرال أمريكي يكشف السبب وراء تصعيد الغرب لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ