إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط



تمكنت الاجهزة المختصة من إزالة ١٠حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط وذلك بعدد ٩حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وحالة أخرى تابعة لولاية الأملاك بمساحة اجمالية ٨١٩ م٢ ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الثانية،، وفى السياق ذاته ،، أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٤٨ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٠٩١م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ..