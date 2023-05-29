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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسكان النواب: المواطن يدفع 45% فقط من ثمن وحدة الإسكان الاجتماعي

طارق شكري
طارق شكري

توقع  النائب طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب،  زيادة الاقبال على شراء العقار الفترة المقبلة، للحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين، خاصة أن العقارات في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وكافة مدخلات البناء، وخلافه. 

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 وتابع "شكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن ”، أن معظم مدخلات القطاع العقاري تعتمد على الصناعات المحلية، ويعمل في هذا القطاع ما لا يقل عن 5 ملابين عامل، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يضم الكثير من الصناعات من حديد وأسمنت وسيراميك وأخشاب وستائر وأثاث وخلافه. 

 

ولفت إلى أن المشروعات العقارية الخاصة بالقطاع الخاص لا تزيد عن 50 ألف وحدة سنويًا، واجمالي ما ينتج من الدولة في حدود 100 ألف أي مجموع الوحدات السكنية الخاصة بالقطاع الخاص والحكومية لا تزيد عن 150 ألف وحدة. 

وأشار إلى ان الحكومة تقوم ببيع الوحدات السكنية بنصف ثمنها، حيث قامت  الحكومة ببناء مليون وحدة من الاسكان الاجتماعي خلال أربع سنوات فقط، مشيرًا إلى أن المواطن يحصل على تمويل عقاري في الوحدات السكنية على 30 عامًا، ويدفع المواطن 45% من ثمن الوحدة الحقيقي.

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