عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: أسعار اللاعبين بمصر أعلى من قيمتهم.. ونصحت الجبلاية بالإبقاء على كيروش..فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تحدث عن المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم «كارلوس كيروش»، وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم ببقاء كيروش على رأس المنتخب، وخاصة بعد أداء منتخب مصر في البطولة العربية بقطر، وكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

txt

أشرف صبحي: نسعى للعودة للمناصب الرياضية قاريا ودوليا كقوة ناعمة لمصر

txt

أشرف صبحي: قطاع الرياضة يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو


وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أنه نصح الاتحاد المصري بالإبقاء على كيروش، لأنه أعاد الروح إلى المنتخب الوطني، وبدأت الكرة المصرية تستعيد بريقها تحت قيادته.

وتابع: طلبت أن يستمر شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الأولمبي ولكن رغبة مجلس الاتحاد كانت التغيير، رغم تحقيقه بطولة أفريقيا للشباب.

وأشار وزير الرياضة إلى أن رابطة الأندية تدير مسابقة الدوري ويجب تقديم الدعم لها حتى تطبق شروط ومعايير دوري المحترفين.

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلًا: « أسعار اللاعبين في مصر أكثر من قيمتهم الفنية ما يمثل عبئا على مجالس الأندية، مشيرًا إلى أنه يحاول بكل قوة مساندة ودعم الأندية الشعبية لتخطي الأزمات التي تمر بها».
 

أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

وسط تحديات عالمية| ماذا تفيد المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري ؟

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

وزير الرياضة: المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة

وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومواهب البطل الأولمبي مستهدفة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ