وزير الرياضة: أسعار اللاعبين بمصر أعلى من قيمتهم.. ونصحت الجبلاية بالإبقاء على كيروش..فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تحدث عن المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم «كارلوس كيروش»، وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم ببقاء كيروش على رأس المنتخب، وخاصة بعد أداء منتخب مصر في البطولة العربية بقطر، وكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أنه نصح الاتحاد المصري بالإبقاء على كيروش، لأنه أعاد الروح إلى المنتخب الوطني، وبدأت الكرة المصرية تستعيد بريقها تحت قيادته.

وتابع: طلبت أن يستمر شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الأولمبي ولكن رغبة مجلس الاتحاد كانت التغيير، رغم تحقيقه بطولة أفريقيا للشباب.

وأشار وزير الرياضة إلى أن رابطة الأندية تدير مسابقة الدوري ويجب تقديم الدعم لها حتى تطبق شروط ومعايير دوري المحترفين.

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلًا: « أسعار اللاعبين في مصر أكثر من قيمتهم الفنية ما يمثل عبئا على مجالس الأندية، مشيرًا إلى أنه يحاول بكل قوة مساندة ودعم الأندية الشعبية لتخطي الأزمات التي تمر بها».

