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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحب الرخصة وغرامة 3000 جنيه..موعد انتهاء صلاحية السيارة بـ قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد

يبحث كثيرون عن قانون المرور الجديد وحالات انتهاء صلاحية السيارات، إضافة إلى موعد تجديد الرخصة الخاصة بها، وذلك وفقًا لنصوص المواد الواردة بـ قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1974، والمعدل بالقانون الصادر عام 2021.

وحدد قانون المرور الجديد موعد انقضاء صلاحية ترخيص تسيير المركبات وكذلك نص على الموعد المحدد لتجديد الترخيص، وأقصى مدة أمام صاحب المركبة (النقل السريع)، لاستخراج أو تجديد الرخصة الخاصة بالمركبة بعد انتهاء مدة الترخيص.

موعد انتهاء صلاحية السيارة

ونص قانون المرور الجديد على أنه يتم انقضاء تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبات ( النقل السريع) بانقضاء أجله دون تجديد، أي أنه بانتهاء مدة الترخيص المثبتة بـ رخصة المركبة الصادرة من قسم المرور المختص والتي يحملها صاحب المركبة أو سائقها.

كما حدد قانون المرور الجديد موعد تجديد الرخصة الخاصة بتسيير المركبات، وذلك بعد انقضاء أجل الترخيص دون تجديد، حيث نص قانون المرور الجديد على أنه يكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

المركبات بـ قانون المرور الجديد

وتنقسم المركبات بـ قانون المرور الجديد إلى نوعين، والتي يطبق عليها المواد السابقة، الخاصة بانتهاء صلاحية السيارة وانتهاء رخصتها، والتي يلزم معها قيام المالك ياستخراج رخصة جديدة بديلة، حتى لا يتعرض للعقوبات والغرامات وفقًا لما ينص عليه قانون المرور الجديد.

ونص قانون المرور على أن المركبات تنقسم إلى مركبات النقل السريع، وهي تشمل السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة "اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) كما تشمل كل الآلات التي تسير على الطرق.

النوع الثاني من المركبات، يشمل مركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. وأعطى القانون لوزير الداخلية الحق في إصدار قرار منه بإلحاق أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المبينة بالقانون سواء كانت مركبات النقل السريع أو مركبات النقل البطيء.

غرامة نهاية رخصة السيارة دون تجديد
ووضع قانون المرور الجديد مجموعة من الغرامات التي تطبق على المخالفين، ومن بينها غرامة انتهاء رخصة السيارة عند التجديد، حيث ينص القانون على أنها تبدأ من 300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة.

ولا تطبق غرامات انتهاء صلاحية السيارة أو رخصتها في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء، فقد أعطى القانون مهلة أمام ملاك السيارات لتجديدها، وتمتد المهلة لمدة شهر واحد كفرصة لتجديد رخصة السيارة قبل فرض غرامة عليها تصل إلى 3000 جنيه مرة واحدة.

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وترتبط الغرامة الموقعة على التأخير في إصدار رخصة السيارة أو تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، بالسعة اللترية للسياراة حيث حدد القانون الجديد قيمة الغرامة على هذا الأساس.

وينص قانون المرور الجديد على أنه في حال عدم تجديد رخصة السيارة، بعد انتهاء صلاحيتها، تطبق على مالك السيارة غرامة تقدر بقيمة ثلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة مع سحب الرخصة أيضا.

أوراق ترخيص السيارة الجديدة 2023

وحددت اللائحة التنفيذية لـ قانون المرور الجديد، الأوراق والمستندات المطلوبة، لترخيص المركبات أو السيارات، والتي جاءت كالتالي:

ـ بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
ـ تقديم صورة ضوئية من إثبات الشخصية.
ـ  تقديم أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.
ـ يتم تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترخيص حتى 3 سنوات.
ـ دفع التأمين الإجباري، مبلغ ثابت يقدر بـ110 جنيهات عن كل سنة ترخيص حتى 3 سنوات.
ـ وثيقة تأمين إجباري.
ـ أوراق الفحص الفني.
ـ أوراق إثبات الملكية والإفراج الجمركي.

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