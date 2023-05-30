غدًا.. ورشة عمل «تألق في سوق العمل» بكلية التربية جامعة عين شمس

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "تألق في سوق العمل".. فنون كتابة السيرة الذاتية واستثمار مهاراتك التكنولوجية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية ، والدكتور عبدالناصر محمد رشاد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن للراغبين من جميع الطلاب التسجيل للحضور ضرورة التعبئة للبيانات بالضغط على الرابط

https://forms.gle/j35Ln94Q8VBFf7Sx7

ورشة عمل بعنوان تألق في سوق العمل بتربية عين شمس

جدير بالذكر، أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، أن مشروع تحول جامعة عين شمس لجامعة خضراء ليس وليد اللحظة، لكنه بدأ منذ 40 عام، لافتًا إلى أنها أول جامعة مصرية وعربية وأفريقية يكون لديها كلية خاصة بالدراسات البيئية، وهي كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، التي قدمت أبحاثا ومشروعات مختلفة للبيئة.

وأوضح العوضي، أن جامعة عين شمس ركبت أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية داخلها، وبناء مبنى شبكة المعلومات وتطويره بشكل كبير، وإنشاء مركز ابتكار وإبداع وريادة الأعمال لربط سوق العمل بالبحث العلمي والتطوير، وعمل مشروع توربين الرياح الذي يمكن تركيبه فوق المنازل.

وأشار مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، إلى إنجازات أخرى شهدتها الجامعة، مثل إنشاء مبنى شبكة المعلومات وتطويره، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس تمتلك أكبر مكتبة في الجامعات المصرية، وجارٍ رقمنتها بشكل كامل.