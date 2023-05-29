خبير: الدولة المصرية تعمل على إحداث تكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب يمكننا من بناء أجيال جديدة متجانسة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية والمساهمة في تطور المجتمع، مشددة علي أن يجب تتبنى الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم مفهومًا شاملاً للجودة والتنافسية والتميز، وأن تضع آليات واستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.

وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا الكيان الجديد سيسهم فى إحداث تكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويحدد الطرق المثلى لتدريب الخريجين، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يعمل على تعزز الابتكار وتطوير المناهج الدراسية واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في عملية التعليم، يمكنه أيضًا تطوير برامج تدريب وتأهيل المعلمين وتعزيز دورهم في التعلم والتطوير المستمر، موضحًا أنه يجب أن يكون شفافًا ومبنيًا على الاستشارة والمشاركة المجتمعية، حيث يشمل أصحاب المصلحة المختلفين مثل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والخبراء التعليميين والمجتمع المحلي.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أن من المهم أن تكون هناك وحدة في أهداف التعليم وضمان مخرجاته التي تتوافق مع رؤية الدولة واحتياجات المجتمع، يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية وطنية شاملة.

وشدد الخبيرة التربوية، علي ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع أنواع التعليم، سواء كان ذلك التعليم العام، أو التعليم الفني، أو التعليم الحكومي، أو التعليم الخاص، أو التعليم الأهلي، أو التعليم الديني، من خلال تنسيق المناهج والمعايير التعليمية وضمان جودة التعليم في جميع القطاعات.

بالتالي، فأن توحيد أهداف التعليم وضمان وحدة مخرجاته هو أمر ضروري لبناء مستقبل قوي ومزدهر للمجتمع، وضمان التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له أهمية كبيرة، ومن بين الأهمية التي يمكن أن تعززها هذه الهيئة:

-تنسيق السياسات التعليمية ووضع الإطار العام للتعليم والتدريب في البلاد.

-تحديد الأولويات وتطوير الخطط الاستراتيجية وضمان توافقها مع أهداف التنمية الوطنية.

-تطوير وتحديث المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، بحيث تكون متطابقة مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.

-يسهم في تحقيق تعليم ذو جودة عالية ومتطور.

-تشجيع المبادرات والبرامج التي تعزز التميز والابتكار في المجال التعليمي.

-يعزز جودة التعليم والتدريب من خلال وضع معايير ومعايير تقييم واضحة وموحدة للمؤسسات التعليمية.

-يدعم التوجيه المهني والتدريب المهني للطلاب والمعلمين والموظفين في مجال التعليم.

-توفير برامج تدريبية ودعم للمعلمين لتطوير مهاراتهم التعليمية والمهنية والتأكيد على رفع كفاءتهم.

-يعزز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

-توسيع الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التعليم والتدريب في البلاد.

-يقوم بدور الرصد والتقييم المستمر لأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك للتأكد من تحقيقها للمعايير المطلوبة وتحقيق الأهداف المحددة.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هذه الجلسة الخاصة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء الموافق ٣١ مايو الجارى، بداية من الثانية عشرة ظهرًا، فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».