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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت الجيار يكشف تفاصيل خلاف نجيب محفوظ مع نزار قباني ويوسف إدريس

الكاتب والناقد المصري
الكاتب والناقد المصري مدحت الجيار

أكد دكتور مدحت الجيار الكاتب والناقد المصري، أن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، كان شخصية  شديدة التعقل والحكمة ولا يدخل نفسه في معارك مع شخصيات رمزية مهمة.

وأضاف " الجيار" خلال لقائه بالاعلامية " أنجي أنور " ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية " الاي تي سي"  من حي “خان الخليلي” أن نجيب محفوظ كان بالفعل مختلفا مع "نزار قباني" بشأن التصدر في الدفاع عن القضية  الفلسطينية، فكان نجيب محفوظ يقف مع قضية السلام  ولكنه لم يعظم إسرائيل ولكنه كان يعظم مصر، و كان يعظم الرئيس السادات في هذا الشأن، لذلك كتب نجيب محفوظ  رواية للرئيس محمد أنور السادات  وهي " يوم قتل الزعيم" وذلك حينما قتل الراحل الزعيم أنور السادات، تناقش هذه الرواية السلام ما حدث أثتاء فترة تولي الرئيس السادات حتي أنتهت الأمور إلى قتله.

من يستحق جائزة نوبل هو نجيب محفوظ على وجه الإطلاق

وأكد الكاتب المصري، أن "يوسف أدريس" لم يحزن أن نجيب محفوظ حظي على جائزة نوبل، ولكنه حزن على إنه لم يحصل على هذه الجائزة الكبيرة وذلك بعد أن أوهموا المثقفين والكتاب الأوروبيين بأنه سوف يحصل عليها، منوها إلى أن من يستحق بالفعل أن يحصل على جائزة نوبل هو الكاتب العظيم والصحفي الكبير "نجيب محفوظ".

مدحت الجيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ لم يعظم إسرائيل الرئيس السادات يوم قتل الزعيم جائزة نوبل نزار قبانى يوسف ادريس

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