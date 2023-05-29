عدسة صدى البلد ترصد غضب كولر بسبب إهدار الفرص بمباراة سيراميكا كليوباترا

أهدر لاعبو النادي الأهلي العديد من الفرص أمام مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وظهر كولر المدير الفني للنادي الأهلي في حالة من الغضب بسبب إهدار اللاعبين فرص سهلة أمام مرمي سيراميكا كليوباترا .

وحقق النادي الأهلي الفوز علي منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد سجله حسين الشحات في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف .

بهذه النتيجة يواصل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة من 24 مباراة حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل 5 ولم يتعرض للخسارة طوال الموسم المحلي بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات وخسر 14 لقاء وتعادل في 9 .