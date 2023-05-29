أخبار الفن: خطوبة حورية فرغلي وقبلة نادين نجيم وحمل إنجي خوري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن حورية فرغلي و نادين نجيم وأحمد سعد

كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن كواليس صورتها السيلفي مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، خلال تواجدها في مهرجان كان.

أثارت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت زوجة أحمد سعد، "لا تقولين



فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجئة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من المطرب المعتزل أدهم نابلسي.



كشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.



أكدت المطربة السورية إنجي خوري أن المطرب المعزل أدهم نابلسي طالبها بإجهاض جنينها.

وقالت إنجي خوري