أخبار الفن: خطوبة حورية فرغلي وقبلة نادين نجيم وحمل إنجي خوري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن حورية فرغلي و نادين نجيم وأحمد سعد
قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو
كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن كواليس صورتها السيلفي مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، خلال تواجدها في مهرجان كان.
لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما
أثارت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك.
وكتبت زوجة أحمد سعد، "لا تقولين
مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل
فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجئة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من المطرب المعتزل أدهم نابلسي.
ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو
كشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.
عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي
أكدت المطربة السورية إنجي خوري أن المطرب المعزل أدهم نابلسي طالبها بإجهاض جنينها.
وقالت إنجي خوري