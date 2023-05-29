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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

نزار الفارس وحورية
نزار الفارس وحورية فرغلي

كشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال. 

لمشاهدة الفيديو من هنا

وظهر نزار الفارس في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما. 

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعد حديثها في احد البرامج عن تعرضها للتنمر.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حورية للتنمر، وخلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد كشفت لنا عن ماتمر به بسبب المتنمرين، ووجهت لهم رسالة من خلال صدى البلد.

وقالت حورية: "كانوا دائما يشبهوني بمايكل جاكسون ويقولوا لي كلام يدبح".

يذكر أن  الفنانة حورية فرغلي كانت قد قالت في لقاء سابق لها“أشعر بالظلم عندما يقول أحد أن سبب حادثة أنفي عمليات التجميل.. وكنت فى برنامج بلبنان وطلعت التقرير الخاص بالطبيب ونشرته أمام الجميع”.

وأضافت حورية فرغلي “اللي عايز يتكلم يتكلم.. واللي مش عايز يبصلي خالص ميبصش.. ووصلت لمرحلة عدم الأهتمام”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا الآن بعيدة كل البعد عن أى جمال.. والحمد لله أني أخذت ملكة جمال قبل ذلك.. ودائما ما أقارن صوري بتلك الفترة.. ونسيت أني ست وأني أبص فى المراية لسنوات”.

وعن حرمانها من الأمومة، عقبت: “حرماني منها تعبني أكثر من الحادثة التي حدثت لي.. وأنا راضية الحمد لله”.

 

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ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

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