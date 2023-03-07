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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شبهوني بمايكل جاكسون.. حورية فرغلي للمتنمرين: كلامكم يدبح

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بعد حديثها في احد البرامج عن تعرضها للتنمر.

 

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حورية للتنمر، وخلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد كشفت لنا عن ماتمر به بسبب المتنمرين، ووجهت لهم رسالة من خلال صدى البلد.

 

وقالت حورية: "كانوا دائما يشبهوني بمايكل جاكسون ويقولوا لي كلام يدبح".


يذكر أن  الفنانة حورية فرغلي كانت قد قالت في لقاء سابق لها“أشعر بالظلم عندما يقول أحد أن سبب حادثة أنفي عمليات التجميل.. وكنت فى برنامج بلبنان وطلعت التقرير الخاص بالطبيب ونشرته أمام الجميع”.

وأضافت حورية فرغلي “اللي عايز يتكلم يتكلم.. واللي مش عايز يبصلي خالص ميبصش.. ووصلت لمرحلة عدم الأهتمام”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا الآن بعيدة كل البعد عن أى جمال.. والحمد لله أني أخذت ملكة جمال قبل ذلك.. ودائما ما أقارن صوري بتلك الفترة.. ونسيت أني ست وأني أبص فى المراية لسنوات”.

وعن حرمانها من الأمومة، عقبت: “حرماني منها تعبني أكثر من الحادثة التي حدثت لي.. وأنا راضية الحمد لله”.

 

التواصل الاجتماعي الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي مايكل جاكسون

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