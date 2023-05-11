عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد

أخبار الفن
أخبار الفن

شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

زرته وكان بخير.. نجيب ساويرس يطمئن الجمهور على صحة عادل إمام

طمأن نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جمهور الفنان عادل إمام على صحته، بعد تردد أنباء كثيرة حولها.

 

10 دقايق.. نجوى كرم تطرح ثاني أغاني ألبومها

طرحت الفنانة نجوى كرم، أغنية 10 دقايق، عبر المنصات الموسيقية ديزر وسبوتيفاي وأنغامي، وموقع الفيديوهات يوتوب لتكون ثاني أغاني ألبومها الجديد كاريزما.

 

يا مرتاحين.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف باللهجة المصرية

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

طلب يحذف فيديو.. شاهدة عيان تفجر مفاجأة بأزمة حسن شاكوش وزوجته

كشفت الماكيير سمر، تفاصيل جديدة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وأدلت بشهادة حول معرفة مغني المهرجانات بزيجة زوجته الأولى من أحمد خليل.  

 

في ذكراه.. قصة زواج فطين عبد الوهاب من ليلى مراد

تحل اليوم الخميس 11 مايو، ذكرى وفاة المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1913، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972.

 

في عيد ميلاده.. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه

يحتفل اليوم الخميس 11 مايو، الفنان طارق الشيخ، بعيد ميلاده الـ 51، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1972، بحي الشرابية شمال القاهرة.

 

ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بلوك جريء| شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها

لم تكن أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، هي الأولى في الوسط الفني، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.

 

أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي

أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.

 

المطربة الأسترالية سيا كيت تحتفل بزفافها بحضور 4 أشخاص فقط

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الصحف العالمية حول المطربة الأسترالية سيا كيت، بعد حفل زفاف الأخيرة الذي أقيم أول أمس، الثلاثاء 9 مايو.

حسن شاكوش أزمة حسن شاكوش ممدوح وافي ريهام سعيد عادل إمام نجوى كرم مطرف المطرف فطين عبد الوهاب ياسمين الخطيب وفاء مكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

البانيه رخص 40 جنيها|أسعار الدواجن الآن بعد دخول 4.5 مليون طن أعلاف

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها

أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي

في ذكراه.. قصة زواج فطين عبد الوهاب من ليلى مراد

طلب يحذف فيديو.. شاهدة عيان تفجر مفاجأة بأزمة حسن شاكوش وزوجته

يا مرتاحين.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف باللهجة المصرية

10 دقايق.. نجوى كرم تطرح ثاني أغاني ألبومها

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

في ذكرى شيخ الملحنين.. قصة فقدان سيد مكاوي لـ بصره

ترشيحاتنا

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

وزيرة الخزانة الأمريكية: عدم سداد الديون يشكل خطرا على قيادة واشنطن للاقتصاد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو الاثنين|تفاصيل زيادة25%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ