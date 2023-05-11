أخبار الفن| شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد

شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طمأن نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جمهور الفنان عادل إمام على صحته، بعد تردد أنباء كثيرة حولها.

طرحت الفنانة نجوى كرم، أغنية 10 دقايق، عبر المنصات الموسيقية ديزر وسبوتيفاي وأنغامي، وموقع الفيديوهات يوتوب لتكون ثاني أغاني ألبومها الجديد كاريزما.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كشفت الماكيير سمر، تفاصيل جديدة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وأدلت بشهادة حول معرفة مغني المهرجانات بزيجة زوجته الأولى من أحمد خليل.

تحل اليوم الخميس 11 مايو، ذكرى وفاة المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1913، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972.

يحتفل اليوم الخميس 11 مايو، الفنان طارق الشيخ، بعيد ميلاده الـ 51، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1972، بحي الشرابية شمال القاهرة.

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

لم تكن أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، هي الأولى في الوسط الفني، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.

أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الصحف العالمية حول المطربة الأسترالية سيا كيت، بعد حفل زفاف الأخيرة الذي أقيم أول أمس، الثلاثاء 9 مايو.