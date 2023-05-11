أخبار الفن| شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد

شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
زرته وكان بخير.. نجيب ساويرس يطمئن الجمهور على صحة عادل إمام
طمأن نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جمهور الفنان عادل إمام على صحته، بعد تردد أنباء كثيرة حولها.
10 دقايق.. نجوى كرم تطرح ثاني أغاني ألبومها
طرحت الفنانة نجوى كرم، أغنية 10 دقايق، عبر المنصات الموسيقية ديزر وسبوتيفاي وأنغامي، وموقع الفيديوهات يوتوب لتكون ثاني أغاني ألبومها الجديد كاريزما.
يا مرتاحين.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف باللهجة المصرية
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
طلب يحذف فيديو.. شاهدة عيان تفجر مفاجأة بأزمة حسن شاكوش وزوجته
كشفت الماكيير سمر، تفاصيل جديدة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وأدلت بشهادة حول معرفة مغني المهرجانات بزيجة زوجته الأولى من أحمد خليل.
في ذكراه.. قصة زواج فطين عبد الوهاب من ليلى مراد
تحل اليوم الخميس 11 مايو، ذكرى وفاة المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ولد في 22 نوفمبر عام 1913، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972.
في عيد ميلاده.. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه
يحتفل اليوم الخميس 11 مايو، الفنان طارق الشيخ، بعيد ميلاده الـ 51، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1972، بحي الشرابية شمال القاهرة.
ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بلوك جريء| شاهد
شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها
لم تكن أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، هي الأولى في الوسط الفني، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.
أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي
أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.
المطربة الأسترالية سيا كيت تحتفل بزفافها بحضور 4 أشخاص فقط
حالة كبيرة من الجدل أثارتها الصحف العالمية حول المطربة الأسترالية سيا كيت، بعد حفل زفاف الأخيرة الذي أقيم أول أمس، الثلاثاء 9 مايو.