طلب يحذف فيديو.. شاهدة عيان تفجر مفاجأة بأزمة حسن شاكوش وزوجته

كشفت الماكيير سمر، تفاصيل جديدة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وأدلت بشهادة حول معرفة مغني المهرجانات بزيجة زوجته الأولى من أحمد خليل.

وقالت سمر، في منشور لها عبر انستجرام: «شهاده حق اخيرة وقسما بالله مابكدب في أي حاجة.. أولا ريم كنت انا اللي عملالها الميكاب في الجوازه الاولي وريم قريبة ولاء .. بعد فتره من جوازة ريم الاولي لقيت ولاء صاحبتي بتقولي ريم في مشاكل وهتتطلق سالتها ايه السبب قالتلي ان جوزها نقلها مرض بسبب انو ليه علاقات كتيره وانها تعبت معاه».

وتابعت سمر: « وبعد فتره كبيره عرفت انها هتجوز حسن شاكوش وانا كنت منزله فيديو ليها يوم فرحها بالفستان وهيه بترقص لقيت حد كلمني من طرف حسن شاكوش بيطلب مني اشيل الفيديو وبيستأذني وان دي رغبه حسن شاكوش مش حابب يعرف حد انها كانت متجوزه وفعلا شيلت الفيديو».

وأضاف سمر: «بعد جوازهم تواصل معايا حد من الاعداد وطلب مني اي معلومات عن ريم وعن زوجها الاول واي معلومه

بمقابل مادي رديت وقولت معرفش

حاجه وبلغت ولاء تبلغ ريم بالحصل

قسما بالله دي الحقيقه».

واختتمت سمر: «وكمان ريم اتعالجت من القرف اللي نقلهولها طليقها احمد .. وشاكوش كان علي درايا بكل الحاجات

دي هو واختو وامو».



منشور سمر الماكيير

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته.