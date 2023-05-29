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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. جنرال أمريكي يكشف السبب وراء تصعيد الغرب لحرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الغرب لا يريد أن يتعامل مع روسيا المستقلة، ولهذا السبب يستمر في تصعيد الصراع الأوكراني.

وقال ماكجريجور: "هذه مشكلة أيديولوجية.. روسيا ترفض قبول القيم الجديدة السخيفة التي يفرضها الغرب. إنها تدافع عن مصالحها الخاصة.. بالطبع، هذه جريمة، ونحن نريد تدميرها من أجل ذلك”.

وأضاف: “يرفض الناتو إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا، ولا يريد الاعتراف بالهزيمة في المواجهة مع الكرملين”.

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وأشار ماكجريجور، إلى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها كان دائمًا إضعاف موسكو بسبب هويتها الوطنية وثقافتها الخاصة.

وأضاف "روسيا تتطور على مسار مختلف، وأعتقد أنها تستفيد من ذلك".

وأوضح ماكجريجور أن الطريقة الغربية قد أظهرت بالفعل تناقضها.

وأشار إلى أن المزيد والمزيد من الأوروبيين يميلون إلى آراء الروس، حيث يرون الحالة المؤسفة لحضارتهم وثقافتهم.

الغرب روسيا الصراع الأوكراني أوكرانيا

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