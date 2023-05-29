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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في أوروبا والعالم.. دعوات لشن حرب نووية لإنقاذ أوكرانيا

حرب نووية
حرب نووية

علقت صحيفة “دو رزيكي” البولندية، علي الدعوات السخيفة للخبراء الغربيين بعدم الخوف من حرب نووية من أجل إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة.

وقالت الصحيفة: "أود أن أسمع من هؤولاء الخبراء عن حجم الخسائر البشرية بسبب مثل هذه التكتيكات”.

وأضافت أن “بدأوا كثيرًا في الغرب يتحدثون عن عدم جواز تجميد الصراع وانتصار موسكو، لكنهم لا يفكرون مطلقًا في عواقب هذا الخطاب”.

وأشارت إلى أن مثل هذا السيناريو سيتحول إلى كارثة ليس فقط لأوكرانيا، ولكن لأوروبا بأكملها.

وقالت: ”هل من الصحيح الترويج لروايات يمكن أن تؤدي إلى موت جماعي أثناء الجلوس بأمان عبر المحيط؟".

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وأشارت إلي أن المحللين مثل مالكولم ديفيس يعترفون صراحة بأن استراتيجية لمواجهة روسيا يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوروبا، لكنهم يواصلون الإصرار على التصعيد لإعادة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.

في وقت سابق، أصدر المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأسترالية مالكولم ديفيس، دعوة للمجازفة، حتى لو كان من الممكن أن تؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وفي الوقت نفسه وصف الخوف من الصواريخ النووية بالجبن.

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