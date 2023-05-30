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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومفاجأة جديدة من الضرائب للأنشطة التجارية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الرياضة يكشف عن مفاجأة بشأن أحقية مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا درسنا الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزل في مدى قانونية الترشح في الانتخابات المقبلة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة "ابدأ" نجحت لأن لديها هدفا واضحا
قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه فخور بالانتماء لمبادرة "ابدأ"، فهي نجحت لأن لديها هدف واضح تحاسب عليه من رئيس الجمهورية، وهي شرارة، عددها قليل لكنها مؤثرة.

المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه
كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه، لافتة إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون.

احذروا العاصفة| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مازلنا في فصل الربيع حتي الآن ولم ندخل في فصل الصيف، مشيرة إلى أن رسميا يتم الدخول لفصل الصيف في 21 يونيو القادم.

وزير الرياضة: تكلفة إستاد بورسعيد الجديد تصل لمليار جنيه.. فيديو
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نادي الاتحاد الإسكندري حصل على دعم 10 ملايين جنيه، كما أنه رفض استقالة محمد مصيلحي من رئاسة زعيم الثغر.


وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومواهب البطل الأولمبي مستهدفة.. فيديو
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.

منذر رياحنة: بحمد ربنا بسبب رد فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة
حل الفنان الأردني منذر رياحنة ضيفا على حلقة اليوم الاثنين ، من برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة dmc.

دخلت التاريخ.. تعليق ناري من أحمد موسى على مباراة إنبي وفيوتشر.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس دخلت التاريخ بالوقت الإضافي المتحسب.

الضرائب: خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية في هذه الحالة
علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.


مفاجأة سارة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
أكد أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه هناك فرق بين التصالح في مخالفات البناء وبين اشتراطات البناء وإجراءات الحصول على تراخيص مبان جديدة .

 

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة أشرف صبحى وزير الشباب اشتراطات البناء الانتخابات المقبلة الترشح لانتخابات التطوير الضريبي

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