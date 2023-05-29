المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه

كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه، لافتة إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون.

قال رامي يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين ، إن ينص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه.

وأضاف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن أيضا تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.

وتابع رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أنه جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و٢٠٠ ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة ٢.٥ ٪؜ تبدأ من الشريحة.