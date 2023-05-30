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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترفض طلب لقاء القادة العسكريين الأمريكيين وتقلص الآمال بتحسين العلاقات

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي والصيني

رفضت الصين رسميًا طلبًا أمريكيًا لعقد اجتماع بين قادة دفاعهم في المنتدى الأمني ​​السنوي القادم في سنغافورة، وفقًا للبنتاغون، ويؤكد القرار حدود الانفراج الهش بين القوتين المتنافستين، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويغلق رفض الصين الباب، على الأقل في الوقت الحالي، أمام اجتماع اقترحته الولايات المتحدة بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الصيني الجديد، لي شانغفو، على هامش منتدى شانغريلا للأمن للحوار.

ولم تعلق السفارة الصينية في واشنطن والبيت الأبيض على الأمر بعد.

تهدف الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على خطوط اتصالات عسكرية مفتوحة مع الصين لمنع تصاعد المنافسة من التحول إلى صراع. ومع ذلك ، لم تكن الولايات المتحدة على استعداد لتلبية مطلب الصين برفع العقوبات المفروضة على لي ، والتي فُرضت في عام 2018. 

وستحتاج إدارة بايدن إلى إبلاغ الكونجرس إذا قررت رفع العقوبات.

مع استمرار البلدين في التعامل مع علاقتهما المعقدة ، تظل الآمال في تحسين العلاقات من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى غير مؤكدة، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الولايات المتحدة والصين في جهودهما لإيجاد أرضية مشتركة.

 

 

الادارة الامريكية البيت الأبيض السفارة الصيني السفارة الصينية العقوبات المفروضة الولايات المتحدة والصين الولايات المتحدة صحيفة وول ستريت جورنال

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