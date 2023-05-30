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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

صدى البلد

صرح رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، بأن مسألة رحيل التونسي إلياس الجلاصي عن فريق المصري والانتقال للزمالك، غير مطروحة في النادي حاليًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة النادي وضع منظومة منضبطة في النادي.

وقال عبد القادر، خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "نحن بقيادة كامل أبو علي، وضعنا خطة خاصة بالنادي، وأعتقد أننا نعلم كيف ننهض بالمصري وإن شاء الله القادم أفضل للنادي المصري، وأهم شيء عودة المنظومة المنضبطة جدًا في النادي المصري إلى سابق عهدها".

وحول الأنباء عن وجود مفاوضات مع الزمالك بشأن انتقال إلياس الجلاصي لصفوف الزمالك، قال عبد القادر: "مجلس الإدارة لن يقدم على خطوة تقل من الخطوات التي سار عليها النادي في الوقت الراهن".

وأضاف: "إلياس الجلاصي عقده ممتد لموسمين قادمين مع النادي وهو وجميع اللاعبين يحصلون على كافة مستحقاتهم وهناك حالة من الاستقرار لهم".

وأكد قائلًا: "الكلام في هذا الموضوع الخاص بانتقال إلياس الجلاصي سابق لأوانه، وغير مطروح بالمرة على طاولة النادي حاليًا".

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نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

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