ماذا يوجد في صفقة سقف الديون التي أبرمها بايدن ومكارثي؟

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأحد على اتفاقية لتعليق سقف الديون مؤقتًا والحد من بعض الإنفاق الفيدرالي من أجل منع التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

الاتفاق ، المكتوب في نص تشريعي يأملون في أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الأيام المقبلة ، تم نشره رسميًا على موقع إلكتروني رسمي للكونغرس.

ستعلق الصفقة سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025 ، مما يسمح للحكومة الأمريكية بدفع فواتيرها.

في المقابل ، سيكون الإنفاق التقديري غير الدفاعي 'ثابتًا تقريبًا' عند مستويات العام الحالي في عام 2024 ، 'عند أخذ تعديلات التخصيصات المتفق عليها في الاعتبار' ، وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض.

وقد قدّروا أن إجمالي الإنفاق التقديري غير الدفاعي باستثناء مزايا المحاربين القدامى سيبلغ 637 مليار دولار للسنة المالية 2024 ، بانخفاض طفيف عن 638 مليار دولار في العام السابق. كما سيرتفع هذا الإجمالي بنسبة 1٪ في عام 2025.

يستمر تمديد حد الدين حتى عام 2024 ، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى معالجة القضية شديدة الاستقطاب مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

ومع ذلك ، يجب إجراء محادثات صعبة حول كيفية تخصيص الأموال في ظل سقف الإنفاق الجديد في الكونجرس هذا العام.

زيادة الإنفاق الدفاعي

ستعزز الصفقة إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 886 مليار دولار ، بما يتماشى مع اقتراح بايدن للإنفاق في ميزانية 2024.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 3٪ تقريبًا عن 858 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية للبنتاغون والبرامج الأخرى المتعلقة بالدفاع في الوكالات الأخرى.

نقل التمويل الخاص لمصلحة الضرائب

حصل بايدن والديمقراطيون على 80 مليار دولار لمدة عقد من الزمن في تمويل جديد لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية في تطبيق قانون الضرائب للأثرياء الأمريكيين في قانون خفض التضخم العام الماضي ، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار في الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

خصصت مصلحة الضرائب الأموال لتوظيف الآلاف من الوكلاء الجدد ، وكان من المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي حققوها مجموعة كبيرة من الائتمانات الضريبية الصديقة للمناخ.

سيحول التشريع الجديد والاعتمادات اللاحقة 10 مليارات دولار في كل سنة تقويمية 2024 و 2025 في تمويل خارج دائرة الإيرادات الداخلية. لكن مسؤولي الإدارة يعتقدون أن مصلحة الضرائب يمكن أن تفعل ذلك على المدى القريب حيث تم تمويلها على مدى 10 سنوات.

عودة الغلاف

وافق بايدن ومكارثي على استرداد الكثير من أموال الإغاثة غير المستخدمة من COVID كجزء من صفقة الميزانية. المبلغ المقدر للأموال غير المستخدمة ما بين 50 مليار دولار و 70 مليار دولار.

قال مسؤولو البيت الأبيض إنه سيتم الاحتفاظ ببعض الأموال ، بما في ذلك العناصر المتعلقة بتمويل اللقاحات والمساعدة في الإسكان ودعم الأمريكيين الأصليين.

متطلبات العمل

كافح بايدن ومكارثي بشدة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض لكونهم مؤهلين للحصول على برامج الغذاء والرعاية الصحية.

لم يتم إجراء أي تغييرات على برنامج Medicaid في الصفقة ، لكن الاتفاقية ستفرض متطلبات عمل جديدة على بعض الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب البرنامج المعروف باسم SNAP حتى سن 54 ، بدلاً من سن 50.

القروض الطلابية

سيتطلب مشروع القانون الجديد من إدارة بايدن متابعة خطة لإنهاء الإيقاف المؤقت الحالي لسداد قروض الطلاب بحلول أواخر أغسطس.

لكنها لم تلغي خطة بايدن لإعفاء 430 مليار دولار من ديون الطلاب ، والتي تراجعها المحكمة العليا حاليًا.

أمّن الجمهوريون آلية للموازنة تُعرف باسم 'PAYGO' ، وهي اختصار للدفع أولاً بأول ، والتي تنص على أن إجراءات الوكالة الحكومية الجديدة التي تؤثر على الإيرادات والإنفاق يجب أن يقابلها المدخرات.

لكن القانون سيمنح مدير الميزانية في بايدن الفرصة لإصدار تنازلات عن هذا المطلب وسيحد أيضًا من المراجعة القضائية للقرارات.

تصاريح الطاقة

وافق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل مشاريع الطاقة - بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري - للحصول على موافقة التصريح.

كان مكارثي وجمهوريوه قد حددوا السماح بالإصلاح كأحد أعمدة أي صفقة وألقى البيت الأبيض دعمه للخطة في وقت سابق من هذا الشهر.