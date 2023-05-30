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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعودية .. طريقة عمل الرز الحساوي

الرز الحساوي
الرز الحساوي

الرز الأحسائي هو طبق شهير في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، وهناك العديد من الوصفات المختلفة للرز الأحسائي، ولكن هذه طريقة عمله الأساسية:

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المكونات لعمل الرز الحساوي 


- كيلوغرام من اللحم المفروم
- كوب من الأرز الطويل الحبة
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- ثوم مفروم (حسب الرغبة)
- ملعقتان صغيرتان من الكمون
- ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملح حسب الرغبة
- قطعة قرنفل
- قطعة قرفة
- ملعقة كبيرة من الزعفران المغمس في الماء الدافئ (اختياري)
- ماء ساخن

طريقة عمل الرز الحساوي 

1. يتم تسخين الزبدة في قدر كبير على نار متوسطة.

2. يتم إضافة البصل المفروم والثوم المفروم (إذا كان متوفراً) وتقليبها حتى تصبح البصل شفافاً.

3. يتم إضافة اللحم المفروم وتحريكه حتى يتغير لونه ويصبح بني اللون.

4. يتم إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود والكركم وقطعة قرنفل وقطعة قرفة وتحريكها جيداً.

5. يتم إضافة الأرز وتحريكه حتى يتغطى الأرز بالتوابلة.

6. يتم إضافة الماء الساخن بحيث يغطي الأرز بمقدار ضعف حجمه، ويتم إضافة الزعفران المغمس في الماء الدافئ إذا كان متوفراً.

7. يتم تغطية القدر وتقليل الحرارة إلى متوسطة-منخفضة ويترك ليطهو لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز ويتمام امتصاص الماء.

8. بعد ذلك، يتم إزالة القرفة والقرنفل ويتم تقديم الرز الأحسائي ساخناً.

يمكن تقديم الرز الأحسائي مع اللحم المفروم أو مع الدجاج أو الخضروات المشوية. كما يمكن إضافة بعض المكسرات والزبيب والفواكه المجففة كتزيين للطبق. كما يمكن تقديمه مع صلصة الطماطم أو اللبن الرائب أو الشوربة الحارة كما يحب البعض.

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