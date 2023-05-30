شبانة: بيرسي تاو رحب بالتجديد.. وبوبو متمسك بالانتقال للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مؤخرا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروض عديدة من فرق أوروبية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه".

وأضاف: "بيرسي تاو أبدى سعادته بالبقاء في الأهلي، ورحيله سيكون حال وصول عرض جيد من اوروبا، لكن الجلسة انتهت بين عبدالحفيظ واللاعب بموافقته على تمديد عقده".

وواصل: "محمد رضا بوبو مرشح وبقوة للانتقال إلى الأهلي، وهو من اللاعبين المطلوبين من جانب مارسيل كولر الذي أبدى اعجابا بقدراته".

وزاد: "هناك احد العروض الاماراتية لضم بوبو، لكن اللاعب يريد الأهلي، وتم ابلاغ اللاعب من جانب ادارة ناديه بعدم وصول أي عروض رسمية من جانب مسئولي الأهلي لضمه".