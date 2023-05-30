شوربة الفريك هي شوربة شهية وصحية معروفة في المطبخ الشرق أوسطي، وتتميز بطعمها اللذيذ وغناها بالفيتامينات والمعادن. وفيما يلي طريقة عمل شوربة الفريك للشيف دينا علي :

المكونات لعمل شوربة الفريك



- كوب من الفريك المفروم

- بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- حبتان من الجزر، مقطعة إلى شرائح صغيرة

- حبة بطاطس كبيرة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- ثوم مفروم (اختياري)

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- لتر من المرق الدجاج أو الخضار

- عصير ليمونة، لترين من الماء

الطريقة لعمل شوربة الفريك

1. يتم وضع الفريك في وعاء ويتم غسله جيداً بالماء البارد ويتم تصفيته وتركه جانباً.

2. في قدر كبير، يتم تسخين زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم يتم إضافة البصل المفروم والجزر والبطاطس والثوم (إذا تم استخدامه)، وتقليبهم لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخضار ناعماً.

3. يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والفريك ويتم التحريك لمدة دقيقتين.

4. يتم إضافة المرق والماء وعصير الليمون، ويتم تحريك المكونات جيداً وتغطية القدر وتركها للغليان.

5. بعد الغليان، يتم تخفيض الحرارة وترك الشوربة تغلي لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الفريك والخضار.

6. يتم إزالة القدر عن النار ويتم استخدام الخلاط الكهربائي لخلط الشوربة حتى تصبح ناعمة.

7. يتم تقديم الشوربة الفريك ساخنة مع رشة من الفلفل الأسود وقليل من البقدونس المفروم كتزيين.

يمكن إضافة بعض التعديلات على هذه الوصفة حسب الذوق الشخصي، مثل إضافة الكراث أو الكزبرة أو الخضار الأخرى. كما يمكن تقديم الشوربة مع خبز البيتا أو الخبز المحمص. وإذا كنت ترغب في جعل الشوربة أكثر خفة وصحية، يمكن استخدام المرق الخضار بدلاً من المرق الدجاج.